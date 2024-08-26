تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة النصر والفيحاء، ولقاء الأهلي ضد الفتح.

كما نتابع برشلونة ورايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى دوري يلو السعودي، وكأس مصر، وكأس ألمانيا وغيرها من البطولات الأوروبية الهامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري يلو عبر قناة السعودية الرياضية على يوتيوب.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 "27-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفتح - الأهلي 18:45 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD حاتم بطيشة

عبد العزيز السبر الرائد - القادسية 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD

SSC Extra 2 SD عبد الله الغامدي

عائد العصيمي الفيحاء - النصر 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

SSC SPORT 1 SD عيسى الحربين

راشد الدوسري

أحمد النفيسة

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مايوركا - إشبيلية 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس رايو فاييكانو - برشلونة 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العربي - أبها 19:10 مصر والسعودية السعودية الرياضية 1 عبد المجيد الحربي أحد - الجبلين 19:25 مصر والسعودية السعودية الرياضية 2 فهد العنزي نيوم - الجندل 20:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية 3 عبد العزيز الزيد

كأس مصر - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الإسماعيلي - زد 18:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمد مصطفى عفيفي المصري - بيراميدز 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 حاتم منير

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التأهيلية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جلطة سراي - يانج بويز 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري سبارتا براج - مالمو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 عادل خلو سالزبورج - دينامو كييف 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 نوفل باشي

كأس ألمانيا - الدور الأول