جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 مبارياتٍ قوية ومصيرية في الوطن العربي وفي أوروبا.

تتواصل اليو مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، حيث يواجه نادي الشرطة العراقي نادي الدحيل القطري، وشباب الأهلي دبي نادي استقلول، كما يلتقي نادي الهلال مع نادي أجمك والأهلي السعودي مع استقلال.

تعود اليوم منافسات دوري أبطال أوروبا 2021، حيث يواجه ريال مدريد نادي تشيلسي في ذهاب الدور نصف النهائي.

وفي الدوري المصري الممتاز، يلتقي النادي الأهلي مع النادي المصري في ستاد الإسكندرية.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 أبريل"27-4-2021":

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الشرطة - الدحيل 20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات GSA live شباب الأهلي دبي - استقلول 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات GSA live أجمك - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات GSA live الأهلي السعودي - استقلال 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات GSA live

دوري أبطال أوروبا - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري المصري الممتاز - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

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