جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 في الدوري الإسباني والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه المتعة والمنافسة في جميع أنحاء العالم.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ اليوم مواجهات الجولة الـ20، ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على وست بروميتش الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، وفي نفس الموعد يستضيف ساوثامبتون آرسنال.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي توجد مواجهة تجمع بين الباطن والعين.

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أيضًا في الدوري المصري توجد مواجهة نارية تجمع بين الأهلي صاحب العراقة وبيراميدز صاحب الأمل والذي لم يتغلب عليه المارد الأحمر إلا في مباراة واحدة بالمسمى الجديد، كما يلتقي المقاولون العرب بسموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 26 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 يناير "26-1-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - ليدز 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 كريستال بالاس - وست هام 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 5 وست بروميتش - مانشستر سيتي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 ساوثامبتون - آرسنال 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري السعودي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - العين 15:30 السعودية ، 14:30 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - سموحة 17:00 مصر ، 18:00 السعودية On Time Sports HD بيراميدز - الأهلي 19:30 مصر ، 20:30 السعودية On Time Sports HD

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