جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة الأهلي ضد الجبلين في مباراتهم المؤجلة ضمن الجولة الـ10 من دوري يلو السعودي.

كما سنكون على موعد مع أكثر من مباراة هامة، نبدأها من الدوري الإيطالي حيث يلتقي ميلان بلاتسيو في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، ويسعى الريسونيري لمواصلة مطاردته لنابولي للحفاظ على لقب الدوري.

وفي الدوري المصري الممتاز سنكون على موعد مع أكثر من مباراة قوية، حيث يلتقي الأهلي الزمالك وغزل المحلة، بينما يواجه الأهلي البنك الأهلي في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سموحة، ولعشاق الدوري الألماني نصيب، حيث يشاهدون بايرن ميونخ في مباراتة ضد كولن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 "24-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الجبلين18:45 مصر، 19:45 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة الـ 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيوتشر - المصري البورسعيدي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
غزل المحلة - الزمالك17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 2
الأهلي - البنك الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
سموحة - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2

الدوري الألماني - الجولة 17

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - كولن21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
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