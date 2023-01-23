جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة الأهلي ضد الجبلين في مباراتهم المؤجلة ضمن الجولة الـ10 من دوري يلو السعودي.

كما سنكون على موعد مع أكثر من مباراة هامة، نبدأها من الدوري الإيطالي حيث يلتقي ميلان بلاتسيو في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، ويسعى الريسونيري لمواصلة مطاردته لنابولي للحفاظ على لقب الدوري.

وفي الدوري المصري الممتاز سنكون على موعد مع أكثر من مباراة قوية، حيث يلتقي الأهلي الزمالك وغزل المحلة، بينما يواجه الأهلي البنك الأهلي في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سموحة، ولعشاق الدوري الألماني نصيب، حيث يشاهدون بايرن ميونخ في مباراتة ضد كولن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 "24-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ10

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الجبلين 18:45 مصر، 19:45 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة الـ 15

المباراة الموعد القناة الناقلة فيوتشر - المصري البورسعيدي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1 غزل المحلة - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2 الأهلي - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1 سموحة - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2

الدوري الألماني - الجولة 17