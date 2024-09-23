تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 حيث نتابع جولة جديدة من جولات الدوري الإسباني 2024-2025، والتي يخوض فيها ريال مدريد لقاء مع ديبورتيفو ألافيس.

كما يستمر خوض مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025، وأبرزها مواجهة الهلال ضد البكيرية، ولقاء الاتحاد والعين، بالاضافة إلى مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية والتي أهمها مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، تشيلسي وبارو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 "24-09-2024"

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البكيرية - الهلال 18:35 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD حاتم بطيشة عبد الله الغامدي الجبلين - الفتح 18:45 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD أحمد النفيسة الخلود - الشباب 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي الاتحاد - العين 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 5 HD فارس عوض محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إشبيلية - بلد الوليد 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 نوفل باشي فالنسيا - أوساسونا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 جواد بدة ريال مدريد - ألافيس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث