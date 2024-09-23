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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس خادم الحرمين الشريفينالدوري الإسباني – لا ليجاالبكرية v الهلالالهلالكأس رابطة المحترفينالاتحاد v العينالعينالقنوات الناقلةالبكريةالاتحادريال مدريد v ديبورتيفو ألافيسريال مدريدديبورتيفو ألافيسمانشستر سيتي v واتفوردمانشستر سيتيواتفوردتشلسي v باروتشلسيبارو

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 حيث نتابع جولة جديدة من جولات الدوري الإسباني 2024-2025، والتي يخوض فيها ريال مدريد لقاء مع ديبورتيفو ألافيس.

كما يستمر خوض مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025، وأبرزها مواجهة الهلال ضد البكيرية، ولقاء الاتحاد والعين، بالاضافة إلى مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية والتي أهمها مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، تشيلسي وبارو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 "24-09-2024"

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البكيرية - الهلال18:35 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDحاتم بطيشة
عبد الله الغامدي
الجبلين - الفتح18:45 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDأحمد النفيسة
الخلود - الشباب21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
الاتحاد - العين21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 5 HDفارس عوض
محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إشبيلية - بلد الوليد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
فالنسيا - أوساسونا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2جواد بدة
ريال مدريد - ألافيس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تشيلسي - بارو21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD-
مانشستر سيتي - واتفورد21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HDعلي محمد علي

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