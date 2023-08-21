جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة، سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي أو الآسيوي .

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 حيث نتابع المباريات الاقصائية المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2024، حيث يتواجه النصر أمام شباب الأهلي دبي، بينما يلتقي الوكرة بفريق نافباخور نامنجان الأوزبكي.

كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى ذهاب المباريات الفاصلة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي من ضمنها مباراة جلاسكو رينجرز ضد بس إس في آيندهوفن.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 80616كريم بنزيما
  • 8193خاليدو كوليبالي
  • 13906روبرتو فيرمينو
  • 6409نجولو كانتي
  • 15095مارسيلو بروزوفيتش
  • 30761صفقة أخرى
154980 الأصوات
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 "22-08-2023"

دوري أبطال آسيا - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الوكرة - نافباخور نامانجان18:30 مصر والسعوديةأحمد البلوشيAlkass 1 HD
تركتور سازي تبريز - الشارقة19:00 مصر والسعودية--
النصر - شباب الأهلي دبي20:20 مصر والسعوديةبلال علامSSC 1 HD
العربي - أولماليك20:30 مصر والسعوديةحسن العيدروسAlkass 1 HD

دوري يلو السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفا - الباطن18:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - الجبلين19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العين - البكيرية20:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
راكوف - كوبنهاجن22:00 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports 2 HD Premium
جلاسكو رينجرز - بي إس في آيندهوفن22:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports 1 HD Premium
رويال أنتويرب - آيك أثينا22:00 مصر والسعودية--

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