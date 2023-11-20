جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات الإفريقية والآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي نتابع فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، حيث يلتقي المنتخب السعودي بمنتخب الأردن في لقاء عربي خالص، بينما يواجه منتخب فلسطين منتخب أستراليا، بالإضافة إلى قطر ضد الهند، واللقاء العربي الثاني الذي يجمع الإمارات في مواجهة البحرين.

كما سنتابع الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أهمها مباراة فرنسا واليونان، بالإضافة إلى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، والتي من أهمها مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 "21-11-2023"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بنجلاديش - لبنان 13:45 مصر، 14:45 السعودية أحمد المعمري الكأس 3 فيتنام - العراق 14:00 مصر، 15:00 السعودية محمد السعدي الكأس 2 نيبال - اليمن 15:15 مصر، 16:15 السعودية هيكل الصغير الكأس 4 الهند - قطر 15:30 مصر، 16:30 السعودية سمير المعرفي الكأس 1 فلسطين - أستراليا 16:00 مصر، 17:00 السعودية محمد العتيبي الكويت الرياضية 2 سوريا - اليابان 16:45 مصر، 17:45 السعودية سمير اليعقوبي الكأس 2 البحرين - الإمارات 17:45 مصر، 18:45 السعودية منتصر الأزهري

عامر عبد الله

علي سعيد الكعبي الكأس 1

أبو ظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1 الأردن - السعودية 18:00 مصر، 19:00 السعودية أحمد الطيب قناة الكأس الرياضية أفغانستان - الكويت 19:00 مصر، 20:00 السعودية مصطفى العلوان

إبراهيم الهشال الكأس 2

الكويت الرياضية

تصفيات يورو 2024 - الجولة العاشرة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة رومانيا - سويسرا 21:45 مصر، 22:45 السعودية عادل خلو beIN Sports HD 5 اليونان - فرنسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 1 كرواتيا - أرمينيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية جواد بده beIN Sports HD 8 ويلز - تركيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD 4 كوسوفو - روسيا البيضاء 21:45 مصر، 22:45 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 6 جبل طارق - هولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 2

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ليسوثو - بنين 15:00 مصر، 16:00 السعودية فهد العنزي SSC Extra 1 HD الصومال - أوغندا 15:00 مصر، 16:00 السعودية عبد العزيز الزيد SSC Extra 2 HD إسواتيني - الرأس الأخضر 15:00 مصر، 16:00 السعودية علي الربيع SSC SPORT 2 HD رواندا - جنوب إفريقيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية فهد عريشي SSC SPORT 3 HD مالاوي - تونس 15:00 مصر، 16:00 السعودية جعفر الصليح SSC SPORT 1 HD

الوطنية التونسية 1 بوتسوانا - غينيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية عائد العصيمي SSC Extra 3 HD توجو - السنغال 18:00 مصر، 19:00 السعودية عبد العزيز الزيد SSC SPORT 3 HD جزر القمر - غانا 18:00 مصر، 19:00 السعودية فهد عريشي SSC Extra 2 HD جنوب السودان - موريتانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية محمد النعمي SSC Extra 1 HD موريشيوس - أنجولا 18:00 مصر، 19:00 السعودية علي الربيع SSC SPORT 2 HD ليبيا - الكاميرون 18:00 مصر، 19:00 السعودية محمد الخامسي SSC SPORT 1 HD ساوتومي - ناميبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية فهد العنزي SSC Extra 3 HD إثيوبيا - بوركينا فاسو 21:00 مصر، 22:00 السعودية فهد الدريبي SSC Extra 2 HD النيجر - زامبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية عبد العزيز السبر SSC Extra 1 HD

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