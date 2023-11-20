جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Roberto Mancini Saudi NT 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات الإفريقية والآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي نتابع فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، حيث يلتقي المنتخب السعودي بمنتخب الأردن في لقاء عربي خالص، بينما يواجه منتخب فلسطين منتخب أستراليا، بالإضافة إلى قطر ضد الهند، واللقاء العربي الثاني الذي يجمع الإمارات في مواجهة البحرين.

كما سنتابع الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أهمها مباراة فرنسا واليونان، بالإضافة إلى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، والتي من أهمها مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 "21-11-2023"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بنجلاديش - لبنان13:45 مصر، 14:45 السعوديةأحمد المعمريالكأس 3
فيتنام - العراق14:00 مصر، 15:00 السعوديةمحمد السعديالكأس 2
نيبال - اليمن15:15 مصر، 16:15 السعوديةهيكل الصغيرالكأس 4
الهند - قطر15:30 مصر، 16:30 السعوديةسمير المعرفيالكأس 1
فلسطين - أستراليا16:00 مصر، 17:00 السعوديةمحمد العتيبيالكويت الرياضية 2
سوريا - اليابان16:45 مصر، 17:45 السعوديةسمير اليعقوبيالكأس 2
البحرين - الإمارات17:45 مصر، 18:45 السعوديةمنتصر الأزهري
عامر عبد الله
علي سعيد الكعبي		الكأس 1
أبو ظبي الرياضية 1
دبي الرياضية 1
الأردن - السعودية18:00 مصر، 19:00 السعوديةأحمد الطيبقناة الكأس الرياضية
أفغانستان - الكويت19:00 مصر، 20:00 السعوديةمصطفى العلوان
إبراهيم الهشال		الكأس 2
الكويت الرياضية

تصفيات يورو 2024 - الجولة العاشرة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
رومانيا - سويسرا21:45 مصر، 22:45 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 5
اليونان - فرنسا21:45 مصر، 22:45 السعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 1
كرواتيا - أرمينيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةجواد بدهbeIN Sports HD 8
ويلز - تركيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 4
كوسوفو - روسيا البيضاء21:45 مصر، 22:45 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 6
جبل طارق - هولندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 2

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ليسوثو - بنين15:00 مصر، 16:00 السعوديةفهد العنزيSSC Extra 1 HD
الصومال - أوغندا15:00 مصر، 16:00 السعوديةعبد العزيز الزيدSSC Extra 2 HD
إسواتيني - الرأس الأخضر15:00 مصر، 16:00 السعوديةعلي الربيعSSC SPORT 2 HD
رواندا - جنوب إفريقيا15:00 مصر، 16:00 السعوديةفهد عريشيSSC SPORT 3 HD
مالاوي - تونس15:00 مصر، 16:00 السعوديةجعفر الصليحSSC SPORT 1 HD
الوطنية التونسية 1
بوتسوانا - غينيا15:00 مصر، 16:00 السعوديةعائد العصيميSSC Extra 3 HD
توجو - السنغال18:00 مصر، 19:00 السعوديةعبد العزيز الزيدSSC SPORT 3 HD
جزر القمر - غانا18:00 مصر، 19:00 السعوديةفهد عريشيSSC Extra 2 HD
جنوب السودان - موريتانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد النعميSSC Extra 1 HD
موريشيوس - أنجولا18:00 مصر، 19:00 السعوديةعلي الربيعSSC SPORT 2 HD
ليبيا - الكاميرون18:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد الخامسيSSC SPORT 1 HD
ساوتومي - ناميبيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةفهد العنزيSSC Extra 3 HD
إثيوبيا - بوركينا فاسو21:00 مصر، 22:00 السعوديةفهد الدريبيSSC Extra 2 HD
النيجر - زامبيا21:00 مصر، 22:00 السعوديةعبد العزيز السبرSSC Extra 1 HD

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بولندا - لاتفيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةمحمد المبروكيbeIN Xtra 2
النمسا - ألمانيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 3
أيرلندا - نيوزيلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةباسم الزيرbeIN Xtra 1

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