جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

ليلة جديدة من ليالي الأبطال، حيث نتابع ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز.
ولا يمكن أن نستعرض مباريات اليوم دون البدء بمباراة ليفربول وريال مدريد، حيث مباراة التاريخ والذكريات، وبالطبع ستكون المباراة الأهم اليوم في دوري الأبطال.
كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الـ22 من دوري يلو والتي أبرزها مباراة الأخدود ضد الجبلين، ومباراة جدة ضد العربي، بالإضافة إلى الأسبوع الـ19 من الدوري المصري والتي يعود فيها الأهلي لمبارياته المحلية ليحل ضيفاً ثقيلاً على أسوان.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 "21-2-2023"
دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليفربول - ريال مدريد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|آينتراخت فرانكفورت - نابولي
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
دوري يلو السعودي - الجولة الـ22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|هجر - القادسية
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|السعودية الرياضية
|القيصومة - الشعلة
|14:55 مصر، 15:55 السعودية
|السعودية الرياضية
|الأخدود - الجبلين
|17:50 مصر، 18:50 السعودية
|السعودية الرياضية
|جدة - العربي
|19:15 مصر، 20:15 السعودية
|السعودية الرياضية
الدوري المصري – الجولة 19
إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أسوان - الأهلي
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sports 1
|الإسماعيلي - غزل المحلة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports 2
|حرس الحدود - فاركو
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sports 1