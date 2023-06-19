جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Cristiano Ronaldo Portugal Bosnia-Herzegovina 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع على الرغم من غياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، ولكن النشاط الكروي لم ينته في ظل البطولات القارية الخاصة بالمنتخبات.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 عن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة هامة من ضمنها مباراة إستونيا ضد بلجيكا، أيسلندا ضد البرتغال، والنمسا ضد السويد.

كما سنتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها بالطبع مباراة السودان ضد موريتانيا، ولن ينتهي اليوم على ذلك، فنحن على موعد مع أكثر من مباراة ودية دولية شيقة، حيث يلتقي البرازيل ضد السنغال، والجزائر في مواجهة تونس، والصين ضد فلسطين، ومنتخب ألمانيا ضد كولومبيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 "20-6-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الرابعة (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النمسا - السويد21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
إستونيا - بلجيكا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
أيسلندا - البرتغال21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
النرويج - قبرص21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مولدوفا - بولندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروندي - ناميبيا16:00 مصر والسعودية-
إثيوبيا - مالاوي17:00 مصر والسعودية-
السودان - موريتانيا21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

مباريات دولية ودية - منتخبات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اليابان - بيرو13:00 مصر والسعودية-
كوريا الجنوبية - السلفادور14:00 مصر والسعودية-
الصين - فلسطين14:30 مصر والسعودية-
ألمانيا - كولومبيا21:45 مصر والسعودية-
الجزائر - تونس22:00 مصر والسعودية-
البرازيل - السنغال22:00 مصر والسعودية-

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