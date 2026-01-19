جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 "20-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - النجمة 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية خالد المديفر الأهلي - الخليج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فارس عوض الفتح - الخلود 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية جعفر الصليح

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كيرات - كلوب بروج 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 1 جواد بدة بودو/جليمت - مانشستر سيتي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي ريال مدريد - موناكو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي إنتر ميلان - آرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي سبورتينج لشبونة - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 عامر الخوذيري توتنهام - بوروسيا دورتموند 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 علي محمد علي كوبنهاجن - نابولي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 حسن العيدروس أولمبياكوس - باير ليفركوزن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 نوفل باشي فياريال - أياكس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports7 عبدالله الغامدي

كأس مصر - دور الـ16