جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 حيث نستكمل ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي يحل فيها أتلتيكو مدريد ضيفاً على الإنتر، بينما يطير بوروسيا دورتموند إلى هولندا لمواجهة بي إس في آيندهوفن، وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء مؤجل ضمن الجولة 18 بين مانشستر سيتي وبرينتفورد.

وفي دوري أبطال آسيا كذلك نشاهد مباريات ثمن النهائي، والتي من ضمنها لقاء كاواساكي فرونتالي ضد شاندونج تايشان، بالاضافة إلى متابعتنا لدوري يلو السعودي والدوري المصري الممتاز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 "20-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق آيندهوفن - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 علي محمد علي الإنتر - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر سيتي - برينتفورد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS 2 جواد بدة

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كاواساكي فرونتالي - شاندونج تايشان 10:00 مصر، 11:00 السعودية beIN SPORTS AFC باسم الزير يوهانج ستيلرز - جونبك 12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN SPORTS AFC 1 أحمد البلوشي

دوري يلو السعودي - الأسبوع 22

المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - الصفا 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية الجندل - الخلود 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية جدة - هجر 18:00 مصر، 19:00 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ13