خطوة مفاجئة من السعودية .. حلم "مبابي" قد يتحول إلى كابوس مجددًا في ريال مدريد

الصفقة المنتظرة قد لا تحدث!

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رغم كل ما يُقال حول حسم ريال مدريد لصفقة انضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الصيف القادم بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن الأخبار الأخيرة بدأت تُشكك في صحة تلك التقارير.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة ماركا كانت أول من تحدث عن عدم حسم الريال للصفقة تمامًا، إذ أشارت إلى أن هناك خلافات واضحة بين مسؤولي النادي الإسباني وفايزة العماري والدة وكيلة مبابي، ليعود الغموض ويُحيط بمستقبل اللاعب المرتبط بعقده مع ناديه الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند يُتيح تمديده لموسم جديد بشرط موافقة الطرفين.

الإعلامي السعودي، عبد العزيز المريسل، فجر مفاجأة مدوية بالإشارة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى أن صندوق الاستثمار السعودي لم يتخل عن فكرة ضم مبابي الصيف القادم، وذلك بعدما حاول الصيف الماضي ولم ينجح.

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المريسل أكد أن مبابي لديه عرضين الآن، أحدهما من ريال مدريد والآخر من الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الأخير هو الأقوى والأكبر ماليًا، ومشددًا على أن صاحب الـ25 عامًا يُفكر بالعرضين بجدية كاملة وإن كان حلمه يبقى ارتداء القميص الأبيض.

يُشار إلى أن التوقعات تُرجح "هجمة" جديدة من أندية الدوري السعودي على الدوريات الأوروبية الصيف القادم لضم المزيد من النجوم، وذلك بعد نجاحها في استقطاب العديد منهم خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وأبرزهم نيمار وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وساديو ماني وفرانك كيسييه وكريم بنزيما.

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