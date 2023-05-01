جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Chelsea Arsenal Premier League 2022 2023Getty Images
دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازأرسنال vs تشيلسيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديأرسنالتشيلسيالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة vs أوساسوناالرياض vs الساحل ريال سوسيداد vs ريال مدريدالرياضالدوري المصري الممتازالساحل كأس المانياالقادسية vs الخلودالقادسيةالخلودالطائي vs الفيحاءالطائيالفيحاءالخليج vs الإتفاقالخليجالإتفاقأبها vs العدالةأبهاالعدالةالرائد vs الباطنالرائدالباطنريال سوسيدادريال مدريدبرشلونةأوساسوناألميريا vs إلتشيألميرياإلتشيالداخلية vs إنبيالداخليةإنبيغزل المحلة vs سموحةغزل المحلةسموحةفرايبورج vs لايبزيجفرايبورجلايبزيج

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات الكبرى الأوروبية والعربية وبالأخص البطولات السعودية والمصرية والإنجليزية والإسبانية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 25 التي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة مثل مباراة العدالة ضد أبها الذي يحارب للإبتعاد عن مراكز الهبوط، ومباراة الخليج الذي يسعى خلف البقاء في الدوري في مواجهة الاتفاق.

كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، وعلى وجه الخصوص مباريات الجولة 30، والتي يلتقي فيها كلً من الرياض والساحل، بينما يواجه القادسية فريق الخلود، وفي الدوري الإنجليزي حيث المتعة الخالصة سنكون على موعد مع مباراة غاية في الأهمية بين أرسنال وتشيلسي ضمن الجولة 34.

ولعشاق الدوري الإسباني نصيب، حيث يلتقي برشلونة وأوساسونا، قبل أن يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال سوسييداد، وفي الختام نتحدث عن الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه غزل المحلة سموحة، بينما يواجه الداخلية إنبي، ضمن الأسبوع 27.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 "2-5-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرائد - الباطن19:00 مصر، 19:00 السعوديةشاهد VIP
أبها - العدالة19:00 مصر، 19:00 السعوديةشاهد VIP
الخليج - الاتفاق21:30 مصر، 21:30 السعوديةشاهد VIP
الطائي - الفيحاء21:30 مصر، 21:30 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - الخلود20:00 مصر، 20:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الرياض - الساحل20:30 مصر، 20:30 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - العروبة19:55 مصر، 19:55 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أرسنال - تشيلسي22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برشلونة - أوساسونا20:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
ألميريا - إلتشي20:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
ريال سوسييداد - ريال مدريد22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - سموحة19:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1
الداخلية - إنبي21:30 مصر، 21:30 السعوديةOnTime Sports 1

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فرايبورج - لايبزيج21:45 مصر، 21:45 السعوديةDubai Sports 2 HD

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