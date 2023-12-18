جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Jose Kante Urawa Jack Grealish Man City(C)Getty Images
كأس العالم للأنديةأوراوا ريدز v مانشستر سيتيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديأوراوا ريدزمانشستر سيتيأتليتكو مدريد v خيتافيأتليتكو مدريدخيتافيالدوري الإسباني - لا ليجاغرناطة v إشبيليةغرناطةإشبيليةرايو فاييكانو v فالنسيارايو فاييكانوفالنسياتشيلسي v نيوكاسلتشيلسينيوكاسلكأس رابطة الدوري الإنجليزيإيفرتون v فولهامإيفرتونفولهامالعين v الجبلينالعينالجبلينالجندل v الترجيالجندلالترجي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود مونديال الأندية الذي يشتعل حماس في كلما أقتربنا من نهايته.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 حيث نتابع مباراة مانشستر سيتي ضد أورورا ريد دياموندز في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

كما سنتابع مباريات ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني والتي أهمها مواجهة أتلتيكو مدريد وخيتافي، وفي دوري أبطال أفريقيا تبدأ الأندية الإفريقية في خوض الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث يستضيف بيراميدز فريق ماميلودي صن داونز على استاد الدفاع الجوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن يتوقف اليوم عند هذا الحد، فهناك الكثير من المباريات الهامة الأخرى، مثل لقاء نابولي وفروزينوني في كأس إيطاليا، ومباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى الجولة الـ14 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 "19-12-2023"

كأس العالم للأندية 2023 - نصف النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أورورا ريد دياموندز - مانشستر سيتي20:00 مصر، 21:00 السعوديةفارس عوض
رؤوف خليف		SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - فالنسيا20:00 مصر، 21:00 السعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 3
غرناطة - إشبيلية22:30 مصر، 23:30 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 4
أتلتيكو مدريد - خيتافي22:30 مصر، 23:30 السعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 3

دوري أبطال أفريقيا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
سيمبا - الوداد الرياضي15:00 مصر، 16:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 6
مازيمبي - نواذيبو15:00 مصر، 16:00 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 8
بيراميدز - ماميلودي صن داونز18:00 مصر، 19:00 السعوديةأحمد عبده
طارق حسن		beIN Sports HD 8
TimeSport
الهلال السوداني - النجم الساحلي21:00 مصر، 22:00 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 6

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الجبلين14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - الترجي14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إيفرتون - فولهام21:45 مصر، 22:45 السعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 2
تشيلسي - نيوكاسل22:00 مصر، 23:00 السعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - فروزينوني22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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