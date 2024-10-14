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Saudi Arabia v Japan - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالسعودية v البحرينالسعوديةالبحرين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها لقاء المنتخب السعودي والبحرين، إيران وقطر، أوزباكستان ضد الإمارات، وفلسطين في مواجهة الكويت.

كما تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، والتي يواجه فيها منتخب مصر منتخب موريتانيا، بينما يلتقي المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتونس ضد جزر القمر، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 "15-10-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
اليابان - أستراليا13:35 السعودية، 14:35 الإماراتbeIN Sports 1محمد المبروكي
كوريا الجنوبية - العراق14:00 السعودية، 15:00 الإماراتbeIN Sports 2أحمد البلوشي
الصين - أندونيسيا15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 3باسم الزير
أوزباكستان - الإمارات17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
الكأس 6منتصر الأزهري
قرغيزستان - كوريا الشمالية17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 6محمد بركات
فلسطين - الكويت19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 5حفيظ دراجي
الكأس 8خالد الحدي
إيران - قطر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
الكأس 5أحمد الطيب
الأردن - عمان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 4علي محمد علي
الكأس 7سمير المعيرفي
السعودية - البحرين21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 2عامر الخوذيري
الكأس 5سمير اليعقوبي

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سكوتلندا - البرتغال21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
بولندا - كرواتيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 7أحمد عبده
إسبانيا - صربيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
سويسرا - الدنمارك21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 8باسم الزير

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
السودان - غانا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2منتصر الأزهري
موريتانا - مصر19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
جزر القمر - تونس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
ليبيا - نيجيريا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد بركات
جمهورية إفريقيا الوسطى - المغرب22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4جواد بدة

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