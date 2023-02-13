جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Kylian Mbappe, Lucas Hernandez, PSG vs Bayern 2020-21Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، والتي نشهد فيها عودة دوري أبطال أوروبا من جديد، حيث تبدأ مباريات ذهاب دور الـ16 لنتابع مباراتين في غاية القوة، الأولى بين ميلان ضد توتنهام والثانية بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.

كما سنكون على موعد مع مباراة الشباب ضد أبها في افتتاحية الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ21 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها مباراة الفيصلي ضد الأخدود، ومباراة الرياض ضد هجر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 "14-2-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشباب - أبها17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - توتنهام هوتسبير22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ21

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

2780 الأصوات

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إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 60%دور الـ16
  • 17%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 14%النهائي
2780 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرياض - هجر14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - الأخدود14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - الخلود14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
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