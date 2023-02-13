جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، والتي نشهد فيها عودة دوري أبطال أوروبا من جديد، حيث تبدأ مباريات ذهاب دور الـ16 لنتابع مباراتين في غاية القوة، الأولى بين ميلان ضد توتنهام والثانية بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.
كما سنكون على موعد مع مباراة الشباب ضد أبها في افتتاحية الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ21 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها مباراة الفيصلي ضد الأخدود، ومباراة الرياض ضد هجر.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 "14-2-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة الـ17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الشباب - أبها
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC
دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ميلان - توتنهام هوتسبير
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
دوري يلو السعودي - الجولة الـ21
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الرياض - هجر
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|السعودية الرياضية
|الفيصلي - الأخدود
|14:50 مصر، 15:50 السعودية
|السعودية الرياضية
|العربي - الخلود
|14:55 مصر، 15:55 السعودية
|السعودية الرياضية