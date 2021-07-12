جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في الكأس الذهبية والدوريات الجزائري والمغربي، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر كرة القدم في تقديم المباريات الممتعة بشكل متواصل.

اليوم، الثلاثاء 13 يوليو، يبدأ بمواجهات في بطول الكأس الذهبية والتي يشارك فيها منتخب قطر الذي يستهل مبارياته فجر الغد، الأربعاء.

كما تتواصل اليوم مباريات الدوري الجزائري وكذلك المغربي والعديد من المسابقات الأخرى المختلفة

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو "13-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة جامايكا - سورينام 00:30 مصر، 01:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium كوستاريكا - جوادلوب 03:00 مصر، 04:00 قطر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المغربي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة الجيش الملكي - يوسفية برشيد 18:00 مصر، 17:00 المغرب Arryadia SD/HD نهضة الزمامرة - الفتح الرباطي 18:00 مصر، 17:00 المغرب Arryadia SD/HD نهضة بركان - حسنية أكادير 20:15 مصر، 19:15 المغرب Arryadia SD/HD سريع وادي زم - أولمبيك آسفي 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD

الدوري الجزائري - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي بارادو - وداد تلمسان 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie النادي الرياضي القسنطيني - اتحاد بسكرة 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie شباب رياضي بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie سريع غليزان - نجم مقرة 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie شباب أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة 21:30 مصر، 20:30 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie أولمبى المدية - شبيبة سكيكدة 21:30 مصر، 20:30 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie اتحاد بلعباس - جمعية عين مليلة 21:30 مصر، 20:30 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie مولودية وهران - وفاق رياضي سطيف 22:00 مصر، 21:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر 22:00 مصر، 21:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie

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