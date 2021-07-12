الكأس الذهبية للكونكاكاف

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
مصعب صلاح
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تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في الكأس الذهبية والدوريات الجزائري والمغربي، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر كرة القدم في تقديم المباريات الممتعة بشكل متواصل.

اليوم، الثلاثاء 13 يوليو، يبدأ بمواجهات في بطول الكأس الذهبية والتي يشارك فيها منتخب قطر الذي يستهل مبارياته فجر الغد، الأربعاء.

كما تتواصل اليوم مباريات الدوري الجزائري وكذلك المغربي والعديد من المسابقات الأخرى المختلفة

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو "13-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
جامايكا - سورينام 00:30 مصر، 01:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium
كوستاريكا - جوادلوب 03:00 مصر، 04:00 قطر beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المغربي - الجولة 27
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
الجيش الملكي - يوسفية برشيد 18:00 مصر، 17:00 المغرب Arryadia SD/HD
نهضة الزمامرة - الفتح الرباطي 18:00 مصر، 17:00 المغرب Arryadia SD/HD
نهضة بركان - حسنية أكادير 20:15 مصر، 19:15 المغرب Arryadia SD/HD
سريع وادي زم - أولمبيك آسفي 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD
الدوري الجزائري - الجولة 31
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
نادي بارادو - وداد تلمسان 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
النادي الرياضي القسنطيني - اتحاد بسكرة 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
شباب رياضي بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
سريع غليزان - نجم مقرة 19:00 مصر، 18:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
شباب أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة 21:30 مصر، 20:30 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
أولمبى المدية - شبيبة سكيكدة 21:30 مصر، 20:30 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
اتحاد بلعباس - جمعية عين مليلة 21:30 مصر، 20:30 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
مولودية وهران - وفاق رياضي سطيف 22:00 مصر، 21:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie
مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر 22:00 مصر، 21:00 الجزائر القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie

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