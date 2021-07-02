موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا 2021، موعد المباراة، القنوات الناقلة، الأبطال التاريخيون للبطولة، الملعب وأكثر من ذلك؟

نسخة استثنائية في كل تفاصيلها من كوبا أمريكا، تحظى بمتابعة كبيرة في مختلف أرجاء العالم خصوصًا مع مشاركة أساطير مثل ليونيل ميسي في الأرجنتين ونيمار دا سيلفا في البرازيل ولويس سواريز في أوروجواي وغيرهم.

النسخة التي كان من المفترض أن تلعب في صيف 2020 وتأجلت بسبب فيروس كورونا، تُلعب على أراضي البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا في الدول المستضيفة الأصلية "الأرجنتين وكولومبيا".

كما تقام هذه النسخة بصورة غير المعتادة، حيث قُسمت المنتخبات اللاتينية إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم خمسة فرق، على أن يتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

ميسي يحلم بالتتويج الأول له مع منتخب الأرجنتين، في مقابل سعي البرازيل للحفاظ على لقبها الذي توِّجت به في النسخة الأخيرة، مع وجود منتخبات قوية أخرى كتشيلي وكولومبيا وأوروجواي تجعل البطولة نارية بكل المقاييس.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

ومع اقتراب نهاية النسخة الحالية، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا 2021.

ما هو موعد نهائي كوبا أمريكا 2021؟

تحدد صباح يوم الأحد 11 يوليو 2021 ليكون موعدًا للمباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة النهائية في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2021؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كوبا أمريكا 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قنوات beIN Sports Max 5,6.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

أين يقام نهائي كوبا أمريكا 2021؟

سيقام نهائي كوبا أمريكا 2021 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على ملعب ماركانا التاريخي.

ملعب ماركانا هو نفسه الذي استقبل نهائي كأس العالم 2014 الذي جمع بين الأرجنتين وألمانيا وفاز به المانشافت بهدف نظيف.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نهائي كوبا أمريكا 2021 الأحد 11 يوليو 2021،

1 ذو الحجة 1442،

02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max ماركانا

من هما طرفا نهائي كوبا أمريكا 2021؟

لم يتحدد حتى الآن طرفا نهائي كوبا أمريكا.

ما هي الفرق الفائزة ببطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ؟

منتخب أوروجواي هو أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كوبا أمريكا بـ15 لقبًا، يليه منتخب الأرجنتين بـ14 لقبًا، والبرازيل بتسعة ألقاب آخرها نسخة 2019.