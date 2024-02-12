جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة مهمة وقوية في البطولات الكبرى الأوروبية والعربية، واللقاءات التي يعشقها ويهتم بها المشجع العربي على وجه الخصوص.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 حيث عودة المواجهات الأقوى "للأندية" في عالم الساحرة المستديرة؛ دوري أبطال أوروبا الذي يحل علينا في أولى أدواره الإقصائية، والتي يفتتحها فريقان من أكثر الفرق المُرشحة لنيل البطولة، وهما مانشستر سيتي وريال مدريد، في مواجهة كوبنهاجن ولايبزيج ضمن ذهاب دور الـ16.

كما نتابع أيضاً مباراة ضمن دوري أبطال آسياً، حيث يفتتح شاندونغ تايشان وكاواساكي فرونتالي مباريات ثمن النهائي، بالإضافة إلى لقاءات الجولة 21 من دوري يلو السعودي وعودة الدوري المصري من جديد بمواجهة المصري البورسعيدي والجونة ضمن الأسبوع الـ12.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 "13-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كوبنهاجن - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 2 حسن العيدروس لايبزيج - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق شاندونغ تايشان - كاواساكي فرونتالي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

Alkass 9 أحمد البلوشي

محمد الخامسي

مصطفى العلوان

دوري يلو السعودي - الأسبوع 21

المباراة الموعد القناة الناقلة العروبة - أحد 13:50 مصر، 14:50 السعودية السعودية الرياضية النجمة - الترجي 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية الفيصلي - العدالة 17:30 مصر، 18:30 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 12