MP_leipzig vs real madrid(C)Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأبطالدوري أبطال آسيالايبزيج v ريال مدريدلايبزيجريال مدريدكوبنهاجن v مانشستر سيتيكوبنهاجنالدوري المصري الممتازمانشستر سيتيEl Gouna FC v Al Masry SCEl Gouna FCAl Masry SCSmouha SC v National BankSmouha SCNational BankShandong Taishan v Kawasaki FrontaleShandong TaishanKawasaki Frontale

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة مهمة وقوية في البطولات الكبرى الأوروبية والعربية، واللقاءات التي يعشقها ويهتم بها المشجع العربي على وجه الخصوص.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 حيث عودة المواجهات الأقوى "للأندية" في عالم الساحرة المستديرة؛ دوري أبطال أوروبا الذي يحل علينا في أولى أدواره الإقصائية، والتي يفتتحها فريقان من أكثر الفرق المُرشحة لنيل البطولة، وهما مانشستر سيتي وريال مدريد، في مواجهة كوبنهاجن ولايبزيج ضمن ذهاب دور الـ16.

كما نتابع أيضاً مباراة ضمن دوري أبطال آسياً، حيث يفتتح شاندونغ تايشان وكاواساكي فرونتالي مباريات ثمن النهائي، بالإضافة إلى لقاءات الجولة 21 من دوري يلو السعودي وعودة الدوري المصري من جديد بمواجهة المصري البورسعيدي والجونة ضمن الأسبوع الـ12.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 "13-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كوبنهاجن - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 2حسن العيدروس
لايبزيج - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
شاندونغ تايشان - كاواساكي فرونتالي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
Alkass 9		أحمد البلوشي
محمد الخامسي
مصطفى العلوان

دوري يلو السعودي - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العروبة - أحد13:50 مصر، 14:50 السعوديةالسعودية الرياضية
النجمة - الترجي15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - العدالة17:30 مصر، 18:30 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجونة - المصري البورسعيدي16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
سموحة - البنك الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن

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