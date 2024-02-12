رسميًا | لأول مرة في السعودية .. الأهلي والزمالك يقتحمان موسم الرياض

قطبا الكرة المصرية يطيران للسعودية في مارس المقبل..

يبدو أن قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، سيحظيان بظهور مميز ضمن الأحداث الرياضية في موسم الرياض هذا العام.

موسم الرياض بقيادة تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، يهتم كثيرًا بإقامة الأحداث الرياضية، والتي كان آخرها الكأس الذي يحمل اسمه، وتوج به الهلال السعودي متفوقًا على جاره النصر وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واليوم الإثنين، أعلن موسم الرياض رسميًا استضافة نهائي كأس مصر بين الشياطين الحمر والفارس الأبيض، في الثامن من مارس المقبل، على استاد الأول بارك، بالاشتراك مع الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف بها المملكة السعودية بطولة مصرية رسمية، إذ تهتم في السنوات الأخيرة باستضافت البطولات الأوروبية كالسوبر الإسباني والإيطالي وغيرهما.

يذكر أن الأهلي وصل لنهائي كأس مصر بعد الفوز أمام إنبي بثلاثية نظيفة، فيما عبر الزمالك بشق الأنفس بالفوز أمام بيراميدز في ركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.