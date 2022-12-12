جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، والتي تتصدرها مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تقترب من نهايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ويسعى ميسي وزملائه لتحقيق اللقب الثالث للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، بينما يطمح الناريون بقيادة لوكا مودريتش لتحقيق إنجاز 2018 التاريخي بالوصول للمباراة النهائية على أقل تقدير.

كما سنتابع أيضاً مباراة ودية تحت مسمى كأس سوبر دبي بين أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 "13-12-2022"

كأس العالم – نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - كرواتيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max

مباريات ودية - كأس سوبر دبي

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟ فرنسا، 2018

ألمانيا، 2014

إسبانيا، 2010

إيطاليا، 2006 251172 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟ 69945 فرنسا، 2018

50724 ألمانيا، 2014

95821 إسبانيا، 2010

34682 إيطاليا، 2006 251172 الأصوات