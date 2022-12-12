جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، والتي تتصدرها مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تقترب من نهايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.
ويسعى ميسي وزملائه لتحقيق اللقب الثالث للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، بينما يطمح الناريون بقيادة لوكا مودريتش لتحقيق إنجاز 2018 التاريخي بالوصول للمباراة النهائية على أقل تقدير.كما سنتابع أيضاً مباراة ودية تحت مسمى كأس سوبر دبي بين أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 "13-12-2022"
كأس العالم – نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - كرواتيا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
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مباريات ودية - كأس سوبر دبي
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أرسنال - ميلان
|16:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر
|Dubai Sports 2