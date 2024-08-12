تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حيث ينتظرنا لقاء من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والأهلي، كما نتابع مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية.

ونستكمل أيضاً مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، والتي أبرزها مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ولعشاق البافاري موعد لمتابعة لقاء بايرن ميونخ وتيرول الودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 "13-08-2024"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الهلال - الأهلي 19:15 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

SSC SPORT 1 SD مشاري القرني

حاتم بطيشة

فهد عريشي

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التمهدية

المباراة الموعد القنوات الناقلة فنربخشة - ليل 20:00 مصر والسعودية TOD تفينتي أنشخيده - سالزبورج 20:00 مصر والسعودية TOD رينجرز - دينامو كييف 21:45 مصر والسعودية TOD

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة واتفورد - ميلتون كينز دونز 21:45 مصر والسعودية - بريستون - سندرلاند 21:45 مصر والسعودية - شيفيلد يونايتد - ريكسهام 21:45 مصر والسعودية -

الدوري المصري - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجونة - بلدية المحلة 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 مؤمن حسن الإسماعيلي - المقاولون العرب 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 أيمن الكاشف البنك الأهلي - فاركو 21:00 مصر والسعودية كورة بلس محمد قاسم

مباريات ودية - أندية