جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 في العديد من الدوريات الأوروبية التي أوشكت على الانتهاء.

سيواجه مانشستر يونايتد ليستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلتقي ساوثامبتون مع كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من الجولة 32.

وفي الدوري الإسباني، يواجه أوساسونا قادش وإلتشي ألافيس وليفانتي برشلونة، وذلك في الجولة 36، كما يواجه نابولي أودينيزي في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

تُلعب اليوم مباريات الجولة 41 من الدوري التركي، وسيواجه جلطة سراي دينيزلي سبور وفنربخشة سيفاس سبور وبشكتاش فاتح كراجومروك.

وفي الدوري الإماراتي، يلتقي الجزيرة مع خورفكان وبني ياس مع الوحدة والعين مع حتا، كما يستضيف النصر شباب الأهلي دبي والوصل الظفرة واتحاد كلباء الشارقة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو"11-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ساوثامبتون - كريستال بالاس 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - قادش 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 إلتشي - ألافيس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - أودينيزي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري التركي - الجولة 41 المباراة الموعد القناة الناقلة قونيا سبور - طرابزون سبور 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 غازي عنتاب - ريزا سبور 19:30 مصر، 20:30 السعودية - قاسم باشا - أنقة جوجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية - فنربخشة - سيفاس سبور 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 TR بشكتاش - فاتح كراجومروك 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 TR دينيزلي سبور - جلطة سراي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 TR ملطية سبور - هاتاي سبور 19:30 مصر، 20:30 السعودية - جينتشليرليجي - جوزتبه 19:30 مصر، 20:30 السعودية - ألانيا سبور - إيرزوروم سبور 19:30 مصر، 20:30 السعودية - إسطنبول باشاك شهير - قيصري سبور 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports Max 1 HD Turkey

الدوري الإماراتي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - خورفكان 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT بني ياس - الوحدة 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT العين - حتا 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT النصر - شباب الأهلي دبي 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT الوصل - الظفرة 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT اتحاد كلباء - الشارقة 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT الفجيرة - عجمان 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORT

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