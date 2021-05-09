جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والقنوات الناقلة
تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 في العديد من الدوريات الأوروبية التي أوشكت على الانتهاء.
سيواجه مانشستر يونايتد ليستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلتقي ساوثامبتون مع كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من الجولة 32.
وفي الدوري الإسباني، يواجه أوساسونا قادش وإلتشي ألافيس وليفانتي برشلونة، وذلك في الجولة 36، كما يواجه نابولي أودينيزي في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.
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تُلعب اليوم مباريات الجولة 41 من الدوري التركي، وسيواجه جلطة سراي دينيزلي سبور وفنربخشة سيفاس سبور وبشكتاش فاتح كراجومروك.
وفي الدوري الإماراتي، يلتقي الجزيرة مع خورفكان وبني ياس مع الوحدة والعين مع حتا، كما يستضيف النصر شباب الأهلي دبي والوصل الظفرة واتحاد كلباء الشارقة.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو"11-5-2021":
|الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 36
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر يونايتد - ليستر سيتي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ساوثامبتون - كريستال بالاس
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|الدوري الإسباني - الجولة 36
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|أوساسونا - قادش
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|إلتشي - ألافيس
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ليفانتي - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الإيطالي - الجولة 36
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي - أودينيزي
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الدوري التركي - الجولة 41
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|قونيا سبور - طرابزون سبور
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|غازي عنتاب - ريزا سبور
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|-
|قاسم باشا - أنقة جوجو
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|-
|فنربخشة - سيفاس سبور
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 2 TR
|بشكتاش - فاتح كراجومروك
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 1 TR
|دينيزلي سبور - جلطة سراي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 3 TR
|ملطية سبور - هاتاي سبور
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|-
|جينتشليرليجي - جوزتبه
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|-
|ألانيا سبور - إيرزوروم سبور
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|-
|إسطنبول باشاك شهير - قيصري سبور
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports Max 1 HD Turkey
|الدوري الإماراتي - الجولة 26
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الجزيرة - خورفكان
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT
|بني ياس - الوحدة
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT
|العين - حتا
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT
|النصر - شباب الأهلي دبي
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT
|الوصل - الظفرة
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT
|اتحاد كلباء - الشارقة
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT
|الفجيرة - عجمان
|22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|AD SPORT