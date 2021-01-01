من يحقق الدوري الإسباني 2021؟ مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو المتبقية

مع اقتراب الدوري الإسباني 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو المتبقية ومن يفوز سيظفر بدرع الليجا؟

يعيش الدوري الإسباني نسخة استثنائية للغاية في موسم 2020-21، حيث يُعاني قطبا الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، من انهيار في المستوى غير معتاد بالمرة، صاحبه فقدان للعديد من النقاط جعلتهما يبتعدان نسبيًا عن صدارة البطولة.

في الوقت نفسه فإن سقوط الميرينجي والبرسا أتى بالتزامن مع بزوغ نجم أتلتيكو مدريد، الذي ابتعد بصدارة البطولة لفترة، قبل أن يبدأ هو الآخر في فقدان النقاط من جهة، والقطبان يستفيقان من جهة أخرى، وتشتعل الليجا بمنافسة ثلاثية من العيار الثقيل.

لعل أبرز ما يميز البطولة الإسبانية هذا الموسم هو عدم وجود مباراة مضمونة أيًا كان الخصم، فمثلًا قادش الصاعد حديثًا لليجا فاز على ريال مدريد وعجز برشلونة عن الفوز عليه في مناسبتين، كما هُزم أتلتيكو مدريد من ليفانتي وتعادل معه في أسبوع واحد رغم فارق المستويات.

إثارة كبيرة موجودة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليبقى السؤال، من سيتمكن في النهاية من الظفر بالبطولة؟ هل يحافظ ريال مدريد على لقبه أم يحقق أتلتيكو مدريد بطولته الأولى من 2014 أم يُفاجئ برشلونة الجميع بعودة كبيرة ورفع الدرع في كامب نو؟

في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول ترتيب الدوري الإسباني والمباريات المتبقية لثلاثي المقدمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 24 18 4 2 47 16 +31 58 2 برشلونة 25 16 5 4 55 22 +33 53 3 ريال مدريد 25 16 5 4 43 20 +23 53 4 إشبيلية 24 15 3 6 34 18 +16 48 5 ريال سوسييداد 25 11 9 5 42 21 +21 41 6 ريال بيتيس 25 12 3 10 33 38 -5 39 7 فياريال 25 8 13 4 33 27 +6 37 8 غرناطة 25 9 6 10 31 42 -11 33 9 ليفانتي 25 7 11 7 35 34 +1 32 10 أتلتيك بيلباو 24 8 6 10 34 28 +6 30 11 سيلتا فيجو 25 7 9 9 30 37 -7 30 12 أوساسونا 25 7 7 11 23 33 -10 28 13 خيتافي 25 7 6 12 20 30 -10 27 14 فالنسيا 25 6 9 10 30 35 -5 27 15 قادش 25 6 7 12 21 41 -20 25 16 إيبار 25 4 10 11 20 28 -8 22 17 ألافيس 25 5 7 13 20 39 -28 22 18 بلد الوليد 25 4 10 11 23 36 -13 22 19 إلتشي 24 4 9 11 21 36 -15 21 20 ويسكا 25 3 11 11 22 36 -14 20

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الفرصة ستكون مواتية لريال مدريد لتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد عندما يحل ضيفًا عليه في ديربي مدريد، ثم يلعب الملكي مع إلتشي، على أن يكون الكلاسيكو أمام برشلونة في شهر أبريل.

من الناحية النظرية جدول ريال مدريد ليس بالسهل أبدًا، فلا تزال أمامه مواجهة مع برشلونة وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وحتى الختام سيكون أمام فياريال العنيد.

الجولة المباراة الموعد النتيجة / الملعب 26 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،

23 رجب 1442 واندا ميتروبوليتانو 27 ريال مدريد - إلتشي الأحد 14 مارس 2021،

30 رجب 1442 ألفريدو دي ستيفانو 28 سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442 بالايدوس 29 ريال مدريد - إيبار الأحد 4 أبريل 2021،

22 شعبان 1442 ألفريدو دي ستيفانو 30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442 ألفريدو دي ستيفانو 31 قادش - ريال مدريد الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442 رامون دي كارانزا 32 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 25 أبريل 2021،

13 رمضان 1442 ألفريدو دي ستيفانو 33 خيتافي - ريال مدريد الأربعاء 28 أبريل 2021،

16 رمضان 1442 كولسيوم ألفونسو بيريز 34 ريال مدريد - أوساسونا الأحد 2 مايو 2021،

20 رمضان 1442 ألفريدو دي ستيفانو 35 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،

27 رمضان 1442 ألفريدو دي ستيفانو 36 غرناطة - ريال مدريد الأربعاء 12 مايو 2021،

30 رمضان 1442 نويفو لوس كارمينيس 37 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021،

4 شوال 1442 سان ماميس 38 ريال مدريد - فياريال الأحد 23 مايو 2021،

11 شوال 1442 ألفريدو دي ستيفانو

ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ربما أن جدول مباريات برشلونة هو الأصعب من ضمن الثلاثي، فسيلتقي البرسا مع أغلب الفرق القوية في الليجا، بدايةً من ريال سوسييداد وريال مدريد وفياريال مرورًا بفالنسيا وغرناطة ووصولًا في النهاية إلى المتصدر أتلتيكو مدريد.

الجولة المباراة الموعد / النتيجة الملعب 26 أوساسونا - برشلونة الأحد 7 مارس 2021،

23 رجب 1442 السادار 27 برشلونة - ويسكا الأحد 14 مارس 2021،

1 شعبان 1442 كامب نو 28 ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442 ريالي أرينا 29 برشلونة - بلد الوليد الأحد 4 أبريل 2021،

22 شعبان 1442 كامب نو 30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442 سانتياجو بيرنابيو 31 برشلونة - خيتافي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442 كامب نو 32 فياريال - برشلونة الأحد 25 أبريل 2021،

13 رمضان 1442 لا سيراميكا 33 برشلونة - غرناطة الأربعاء 28 أبريل 2021،

16 رمضان 1442 كامب نو 34 فالنسيا - برشلونة الأحد 2 مايو 2021،

20 رمضان 1442 ميستايا 35 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 9 مايو 2021،

27 رمضان 1442 كامب نو 36 ليفانتي - برشلونة الأربعاء 12 مايو 2021،

30 رمضان 1442 سيوتات دي فالنسيا 37 برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 16 مايو 2021،

4 شوال 1442 كامب نو 38 إيبار - برشلونة الأحد 23 مايو 2021،

11 شوال 1442 إيبوروا

ما هي المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يمكن القول أن جدول مباريات الأتليتي المقبل متوسط، فهو صحيح سيلتقي ببعض الكبار كريال مدريد وبرشلونة، لكن أغلب مبارياته ستكون أمام الفرق التي تنافس على الهبوط بالدرجة الأولى، وفارق المستوى والجودة سيلعب دورًا في هذا لكتيبة دييجو سيموني.