جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وكأس الخليج والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، حيث نشاهد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي، ويسعى الموج الأزرق لتحقيق الثلاث نقاط ومطاردة نادي النصر المتصدر حتى الأن بفارق 4 نقاط عن الزعيم، بينما يتابع عشان دوري روشن مباراة نادي القرن الآسيوي، سيكون عشاق الأهلي السعودي على موعد مع مباراة هامة اليوم أمام القادسية ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو.

ولمحبي مباريات المنتخبات فهم على موعد اليوم الثلاثاء مع مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب الإمارات بمنتخب الكويت، بينما يتواجه كلً من منتخبي قطر والبحرين في صراعهماً على صدارة المجموعة.

وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية المسمى بكأس كاراباو سيلتقي مانشستر يونايتد بفريق تشارلتون أثلتيك ضمن ربع نهائي البطولة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 "10-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الهلال 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - الرياض 14:20 مصر، 15:20 السعودية السعودية الرياضية العين - الفيصلي 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية القادسية - الأهلي 16:40 مصر، 17:40 السعودية السعودية الرياضية

خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراة الموعد القناة الناقلة الإمارات - الكويت 16:15 السعودية، 17:15 الإمارات AD SPORTS 1 HD

Alkass One HD

Dubai Sports 1 قطر - البحرين 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات AD SPORTS 1 HD

Alkass One HD

Dubai Sports 1

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميلان - بارما 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

كأس كاراباو (رابطة المحترفين الإنجليزية) – ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - تشارلتون أثلتيك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium