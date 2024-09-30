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Al Hilal v FC Sepahan: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةدوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةالهلال v الشرطةالهلالالشرطةآرسنال v باريس سان جيرمانآرسنالباريس سان جيرمانسلوفان براتيسلافا v مانشستر سيتيسلوفان براتيسلافامانشستر سيتيبرشلونة v يونج بويزبرشلونةيونج بويزباير ليفركوزن v ميلانباير ليفركوزنميلانإنتر v النجم الأحمر بلجرادإنترالنجم الأحمر بلجرادالغرافة v العينالغرافةالعيننيوكاسل يونايتد v أي إف سي ويمبلدوننيوكاسل يونايتدأي إف سي ويمبلدونكأس رابطة المحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يخوض فيها الهلال مواجهة قوية أمام الشرطة، كما نتابع أكثر من لقاء قوي في دوري أبطال أوروبا، والتي أبرزها مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان.

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات عديده في أكثر من بطولة، مثل كأس الرابطة الإنجليزية، دوري أبطال آسيا 2 ودوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال آسيا وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 "01-10-2024"

دوري أبطال آسيا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوهانغ ستيلرز - شنغهاي بورت13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 2محمد المبروكي
SSC Extra 1 HDفهد عريشي
كاواساكي فرونتالي - جوانجو13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 1أحمد عبده
SSC 1 HDعبد الله الشهري
جوهور - شانغهاي شينهوا15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFCنوفل باشي
الهلال - الشرطة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFC 1حسن العيدروس
SSC 1 HDحماد العنزي
الكأس 10خالد الحدي
الغرافة - العين21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFCعامر الخوذيري
SSC Extra 1 HDمصطفى الخامسي
الكأس 9خليل البلوشي
كوست مارينرز - بوريرام يونايتد23:00 السعودية، 00:00 صباح الأربعاء الإماراتbeIN AFCجواد بدة

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سالزبورج - بريست19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
شتوتجارت - سبارتا براج19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1جواد بدة
آرسنال - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
برشلونة - يونج بويز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
سلوفان براتيسلافا - مانشستر سيتي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حفيظ دراجي
باير ليفركوزن - ميلان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4علي محمد علي
بوروسيا دورتموند - سيلتك22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي
إنتر - ريد ستار بلغراد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 8محمد بركات
آيندهوفن - سبورتينج لشبونة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 9أحمد عبده

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سباهان أصفهان - دوشنبه19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 3أحمد فؤاد
SSC Extra 3 HDعبد العزيز الزيد
الكأس 12حسن البلوشي
الشارقة - الوحدات19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 2باسم الزير
SSC Extra 2 HDفهد الدريبي
الكأس 11منتصر الأزهري

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوكاسل - ويمبلدون21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد فوزي

دوري يلو السعودي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - الفيصلي18:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - الباطن18:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
النجمة - نيوم20:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

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