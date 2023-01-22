جدول مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Fulham Mitrovic Tottenham Kane Premier League DerbyGetty Images
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإنجليزي الممتازفولهام vs توتنهامأحد vs القادسيةأحدالقادسيةالقيصومة vs الخلودالقيصومةالخلودفولهامتوتنهامفالنسيا vs ألميريافالنسياألميرياالدوري الإسباني - لا ليجاإنتر ميلان vs إمبوليإنتر ميلانإمبوليالدوري الإيطالي - سيري آPharco vs إنبيفاركوإنبيالدوري المصري الممتازالاتحاد vs حرس الحدودالاتحاد السكندريحرس الحدودسيرميكا كليوباترا vs طلائع الجيشسيراميكا كليوباتراطلائع الجيشأسوان vs الإسماعيليأسوانالإسماعيلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة القيصومة ضد الخلود، وأحد ضد القادسية ضمن مباريات دوري يلو السعودي.

كما سنتابع مبارايات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مباراة توتنهام ضد فولهام، بالإضافة إلى الدوري الإسباني حيث مباراة ألميريا ضد فالنسيا، كما لن يغيب عنا الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 23 يناير 2023، حيث نشاهد الإنتر المنتشي من الفوز بالسوبر الإيطالي في مواجهة إمبولي.

وفي الدوري المصري ستكون هناك أربع مباريات ضمن الأسبوع الـ15 من البطولة، حيث يلتقي فاركو بإنبي، الإسماعيلي وأسوان، والاتحاد السكندري وحرس الحدود، ومن ثم سيراميكا كليوباترا في مواجهة طلائع الجيش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأثنين 23 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأثنين 23 يناير 2023 "23-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة (15 - 16)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الخلود14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - القادسية17:20 مصر، 18:20 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - توتنهام هوتسبير22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الـ 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فالنسيا - ألميريا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - كريمونيزي19:30 مصر، 20:30 السعوديةStarz Play App
الإنتر - إمبولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 15

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فاركو - إنبي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
أسوان - الإسماعيلي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 2
الاتحاد السكندري - حرس الحدود19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2
سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
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