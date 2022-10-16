جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية.

وتتواصل يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 مباريات نهاية الأسبوع في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

وتختتم الإثنين منافسات الجولة التاسعة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بمباراة واحدة، حيث يحل أوساسونا ضيفًا على فياريال.

أما في الدوري الإيطالي، فتختتم مباريات الجولة العاشرة بمباراتين، الأولى تجمع بين روما وسامبدوريا، والثانية يستضيف فيها ليتشي نظيره فيورنتينا.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 "17-10-2022"

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - روما 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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