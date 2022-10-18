جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات العربية والأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الأربعاء مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية، بالإضافة إلى استمرار منافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري المصري.

وتتواصل يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي.

وتستمر الأربعاء منافسات الجولة العاشرة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بأربع مباريات، أبرزها قمة تجمع بين قادش وريال بيتيس، فيما تختتم سهرة "لا ليجا" بمواجهة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على إلتشي.

أما في الدوري الإنجليزي، فتتواصل مباريات الجولة 12 بإقامة خمس مباريات، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، ومواجهة ليفربول أمام وست هام.

وعلى صعيد الدوري المصري، تتواصل الجولة الأولى من موسم 2022-23، فتقام ثلاث مباريات يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، وستكون ضربة البداية بمواجهة تجمع بين إنبي وبيراميدز، ثم يحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي، وتختتم مباريات الأربعاء بمباراة الزمالك وسموحة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 "19-10-2022"

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - ريال بيتيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - سيلتا فيجو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 beIN Sports HD 2 إلتشي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - وست هام يونايتد 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل يونايتد - إيفرتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بورنموث - ساوثامبتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 برينتفورد - تشيلسي 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر يونايتد - توتنهام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 3 الإسماعيلي - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1 الزمالك - سموحة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 2

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