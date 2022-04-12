كأس العالم
جدول مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة
أحمد جمال
12:02 ص غرينتش+2 4/12/2022
تتواصل الإثارة والمتعة في منافسات كأس العالم 2022 في اليوم الثالث من ليالي دور الـ16 حيث نستعرض معكم جميع مباريات المونديال في يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، والتي تبدأ بمباراة اليابان ضد كرواتيا للمنافسة على لقب الحصان الأسود للبطولة، خاصة الساموراي الأزرق الذي قدم آداءً رائعاً في دور المجموعات أمام العملاقي الإسباني والألماني.
بينما تتنظرنا مباراة البرازيل اقوى المرشحين للقب امام كوريا الجنوبية الذي استطاع ان يخطف بطاقة التأهل في اللحظات الآخيرة من الأوروجواي بعدما انتصر على منتخب البرتغال المتصدر للمجموعة الثامنة من كأس العالم قطر 2022.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.جدول مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 "5-12-2022"
كأس العالم – دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|اليابان - كرواتيا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 1 Max
|البرازيل - كوريا الجنوبية
|21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max