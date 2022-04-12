جدول مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل الإثارة والمتعة في منافسات كأس العالم 2022 في اليوم الثالث من ليالي دور الـ16 حيث نستعرض معكم جميع مباريات المونديال في يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، والتي تبدأ بمباراة اليابان ضد كرواتيا للمنافسة على لقب الحصان الأسود للبطولة، خاصة الساموراي الأزرق الذي قدم آداءً رائعاً في دور المجموعات أمام العملاقي الإسباني والألماني.

بينما تتنظرنا مباراة البرازيل اقوى المرشحين للقب امام كوريا الجنوبية الذي استطاع ان يخطف بطاقة التأهل في اللحظات الآخيرة من الأوروجواي بعدما انتصر على منتخب البرتغال المتصدر للمجموعة الثامنة من كأس العالم قطر 2022.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.جدول مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 "5-12-2022"

كأس العالم – دور الـ16