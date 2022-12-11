جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات من جولات مؤجلة ضمن الجولة الثالثة والرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي سيكون أبرزها مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساءً بتوقيت مصر.

كما سيلتقي حرس الحدود بسيراميكا كليوباترا قبل ان يحل فيوتشر ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي في الإسماعيلية في الخامسة بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 "12-12-2022"

الدوري المصري