تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
al ahly vs esperance CAF champions leaguegetty images
شاهد جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2023-2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالأهليالداخليةالأهلي v الجيشالجيشالاتحاد v بيراميدزالاتحادبيراميدز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يخوض فيها الأهلي الذي يُصارع للوصول للصدارة لقاء هام أمام طلائع الجيش، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق بيراميدز، كما يلتقي الداخلية وفاركو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباريات التالية

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 "08-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فاركو - الداخلية16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
الاتحاد - بيراميدز17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد مصطفى عفيفي
الأهلي - طلائع الجيش19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان