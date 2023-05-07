جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebratesGetty Images
دوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالنصر vs الخليجالنصرالخليجالإتحاد vs أبهاالإتحادأبهاالعدالة vs الوحدةالعدالةالوحدةفولهام vs ليستر سيتيفولهامليستر سيتيبرايتون vs إيفرتونبرايتونإيفرتوننوتنغهام فورست vs ساوثهامبتوننوتنغهام فورستساوثهامبتونأحد vs الرياضأحدالرياضالعروبة vs هجرالعروبةهجرالجبلين vs الشعلةالجبلينالشعلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات الأوروبية الكبرى كالبطولات الإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى البطولات السعودية والمصرية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 26، والتي سنتابع فيها النصر في مباراته ضد الخليج، بالإضافة إلى مباراة العدالة والوحدة، ومباراة الاتحاد ضد أبها.

كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة أحد ضد الرياض ضمن الجولة 31، وفي الدوري الإنجليزي سنستكمل الجولة 35، والتي يحل فيها ليستر سيتي ضيفاً على فولهام، بينما يستضيف برايتون فريق إيفرتون، في حين يخوض نوتنجهام فورست مباراته ضد ساوثامبتون، في صراعهم للهروب من مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 "8-5-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النصر - الخليج19:00 مصر والسعوديةشاهد VIP
العدالة - الوحدة19:00 مصر والسعوديةشاهد VIP
الاتحاد - أبها21:30 مصر والسعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أحد - الرياض18:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - الشعلة19:30 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - هجر19:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - ليستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
برايتون - إيفرتون19:30 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
نوتنجهام فورست - ساوثامبتون22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

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