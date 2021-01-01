جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في البطولات والدوريات العالمية المختلفة، التي دائمًا ما تمتع المشاهدين والمتابعين في كل مكان.

في الدوري الإنجليزي يستضيف تشيلسي نادي إيفرتون في مباراة مشتعلة لحجز المركز الرابع في المربع الذهبي، كما يحل الصاعد حديثًا والذي يقدم آداء جيد حتى الآن ليدز ضيفًا على وست هام.

وفي الدوري الإسباني وبالجولة 26، يواجه ريال بيتيس نادي ألافيس صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير.

وفي الدوري الإيطالي تستمر المنافسة المشتعلة، حيث يستضيف المتصدر إنتر نادي أتالانتا في مباراة يراقبها كل الفرق الإيطالية.

بينما على الجانب العربي وفي دوري نجوم قطر، يوجد لقاء وحيد يجمع بين الخور والغرافة.

اقرأ أيضًا .. باريس يراقب دي خيا ومبابي قد يكون خليفة صلاح!

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 مارس "8-3-2021":