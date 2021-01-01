أخبار الانتقالات: باريس يراقب دي خيا ومبابي قد يكون خليفة صلاح!

أخبر يورجن كوهلر موقع جول أن دافيد ألابا سيغادر بايرن ميونخ من أجل المال، وليس لديه مشاكل معه حيث أنه قام بذلك أيضًا في الماضي.

أعلن ألابا أنه سيرحل عن العملاق البافاري في الصيف في انتقال مجاني، دون تسمية وجهته التالية.

تم الإبلاغ على نطاق واسع أن ريال مدريد سيضم بالنمساوي، على الرغم من وجود اهتمام من باريس سان جيرمان وتشيلسي والذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز موقف ألابا في المفاوضات.