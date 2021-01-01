جدول مباريات اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 في كأس العالم للأندية والدوري والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة مُنتظر من جانب عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم.

البداية من كأس العالم للأندية واللقاء الأبرز اليوم، حيث يلتقي النادي الأهلي بطل أفريقيا ببايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف النهائي.

ثم في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوجد لقاء وحيد يجمع بين ليدز وكريستال بالاس.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد نادي سيلتا فيجو صاحب المركز الـ11.

بينما في الدوري المصري، يلتقي سيراميكا كليوباترا بمصر للمقاصة، كما يواجه سموحة نادي إنبي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 8 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 فبراير "8-2-2021":

كأس العالم للأندية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بايرن ميونخ 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز - كريستال بالاس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - مصر للمقاصة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD سموحة - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD

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