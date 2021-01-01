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أخبار الانتقالات: قرار مدريد بعد إصابة راموس ودورتموند يضحي بنجومه!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 7 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
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Ramos
Marca

قرار مدريد بعد إصابة راموس!

2021-02-07T14:17:57Z

المدافع المصاب ينتهي عقده في يونيو

ذكرت صحيفة ماركا أن إصابة سيرخيو راموس في الركبة قد تنهي مسيرته اللامعة في ريال مدريد.

المدافع الذي ينتهى عقده في يونيو، سيخضع لعملية جراحية في المفصل وسوف يتعافى في نهاية الموسم.

تهدد الإصابة المحادثات بشأن تجديد عقده، حيث لم يتم أي تطور في المفاوضات منذ أن وافق الريال على التمديد له سنتين بنفس راتبه الحالي وهذا كان مرفوض بالنسبة لراموس.

Ramos
Imago

رغم إصابته في روما يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس!

2021-02-07T14:14:58Z

لاعب خط وسط روما نيكولو زانيولو هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، بحسب لاجازيتا ديلو سبورت.

ظل البيانكونيري يراقب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لبعض الوقت، ويمكن أن يقدم عرضًا رسميًا في نهاية الموسم.

تم التعاقد مع زانيولو للبقاء في روما حتى عام 2024، لكنه غاب عن موسم 2020-21 بأكمله حتى الآن بسبب الإصابة.

Zaniolo Napoli Roma
Getty Images

برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه

2021-02-07T14:14:40Z

سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.

البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.

ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.                                               

عقده ينتهي في 2025 وأستون فيلا يريد التجديد معه!

2021-02-07T14:13:06Z

جاك جريليش على استعداد لتمديد عقده مع أستون فيلا، وفقًا لـ 90 min.

 اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ينتهي عقده الحالي عام 2025، لكن الأسود يريدون ربطه بشروط جديدة بسبب اهتمام بعض العمالقة في أوروبا بنجم الفريق.

بعد تأمين مستقبل جريليش، سيتطلع فيلا لجعل إعارة روس باركلي من تشيلسي دائمة.

Jack Grealish Aston Villa 2020-21
Getty Images

اليونايتد يجدد اهتمامه بمدافع نورويتش

2021-02-07T14:12:48Z

لا يزال مانشستر يونايتد حريصًا على ماكس آرونز مدافع نورويتش، وفقًا لصحيفة ذا إكسبريس.

تم ربط الشياطين الحمر مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا العام الماضي، ويبدو أنه سيعيد إشعال اهتمامهم هذا الصيف.

شارك آرونز في 28 مباراة مع نورويتش هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.

دورتموند يضحي بنجومه بسبب الأزمة المالية!

2021-02-07T14:10:35Z

يستعد العمالقة الألمان لخسارة بعض النجوم

يستعد بوروسيا دورتموند لرحيل بعض النجوم في الصيف، وفقًا لـ SPORT1.

استسلم دورتموند لبيع جادون سانشو، لكن واحد من الثلاثة قد ينضم إليه وهم، رافائيل جويريرو وجوليان براندت أو جيوفاني رينا، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن في النادي وسط أزمة فيروس كورونا.

يتوقع دورتموند أن يتكبد خسائر بقيمة 75 مليون يورو هذا العام، لكنه لن يفكر في بيع المهاجم النجم إرلينج هالاند.

Julian Brandt, Jadon Sancho, Giovanni Reyna
Getty composite

مدافع برشلونة رفض الانضمام لليفربول!

2021-02-07T14:09:57Z

صامويل أومتيتي مدافع برشلونة رفض الانتقال إلى ليفربول في يناير، بحسب صحيفة أتليتيك.

كان الريدز متحمسين لإحضار اللاعب الفرنسي إلى الآنفيلد، لكنه اختار البقاء في الكامب نو والقتال من أجل مكان أساسي في تشكيلة رونالد كومان.

ظهر أومتيتي فقط في خمس مباريات من الدوري الإسباني لبرشلونة هذا الموسم، وينتهي عقده الحالي في 2023.

تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال!

2021-02-06T10:32:55Z

يتطلع تشيلسي إلى خطف الصفقة المرتقبة في ريال مدريد دافيد ألابا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

من المقرر أن يغادر ألابا بايرن ميونخ هذا الصيف كلاعب حر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتعاقد أصحاب البرنابيو مع النجم النمساوي.

لكن توماس توخيل، المدرب الجديد لتشيلسي، معجب بالمدافع وركز أنظاره على ألابا كعامل أساسي لتدعيم خط الدفاع.

بيكيه "لن أغادر برشلونة أبداً"

2021-02-06T10:31:12Z

يقول جيرارد بيكيه إنه سيعتزل في برشلونة لأنه لا يرى نفسه يلعب مع نادٍ آخر.

وقال في تصريحه: "سأعتزل في برشلونة، لقد قلت هذا دائمًا، ألعب كرة القدم لأنني أمثل برشلونة، ولا أرى نفسي في أي فريق آخر."

ليفربول يراقب جناح ليدز

2021-02-06T10:30:16Z

ليفربول يراقب عن كثب جناح ليدز رافينها، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

سجل رافينها أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويقال إنه أثار إعجابًا كبيرًا للمسئولين في الآنفيلد.