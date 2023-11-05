جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Ittihad Air Force 2023-2024Getty
دوري أبطال آسيامومباي سيتي v الهلالمومباي سيتيالهلالالقوة الجوية v الإتحادالقوة الجويةالإتحادالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاتوتنهام v تشيلسيالفيصلي v السد القطريالفيصليالسد القطريدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديتوتنهامتشيلسيخيتافي v قادشخيتافيقادشالصفا v القيصومةالصفاالقيصومةهجر v الباطنهجرالباطنالبكيرية v النجمةالبكيريةالنجمة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يستضيف فيها القوة الجوية فريق الاتحاد السعودي، بينما يواجه الهلال فريق مومباي سيتي، بالإضافة لمباراة الفيصلي والسد.

كما سنتابع أيضاً مباراة واحدة في يكلً من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، حيث تُعد مواجهة توتنهام وتشيلسي هي قمة الجولة الحادية عشر في البطولة الإنجليزية، بينما يتواجه قادش وخيتافي ضمن الجولة الثانية عشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات الأسبوع العاشر من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الصفا بالقيصومة، هجر والباطن، والبكيرية في مواجهة النجمة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 "06-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 4

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
القوة الجوية - الاتحاد15:00 السعودية والعراق، 14:00 مصرعصام الشوالي
فارس عوض
خالد الحدي		beIN Sports AFC 1
SSC Sport 1 HD
قنوات الكأس 10
ناساف كارشي - الشارقة17:00 السعودية، 18:00 الإماراتباسم الزير
فهد عريشي
سمير اليعقوبي		beIN Sports AFC 2
SSC Extra 2 HD
قنوات الكأس 10
نساجي مازاندران - نافباخور نامانجان17:00 السعودية، 16:00 مصرمحمد المبروكي
فهد الدريبي
أحمد المعمري		beIN Sports AFC 3
SSC Extra 3 HD
قنوات الكأس 11
مومباي سيتي - الهلال17:00 السعودية، 16:00 مصرحسن العيدروس
عيسى الحربين
سمير المعيرفي		beIN Sports AFC
SSC Sport 1 HD
قنوات الكأس 9
الفيصلي - السد21:00 السعودية، قطر والأردنأحمد البلوشي
محمد الخامسي
أحمد الطيب		beIN Sports AFC
SSC Extra 2 HD
قنوات الكأس 9
سباهان آصفهان - أجمك21:00 السعودية، 20:00 مصرجواد بدة
خليل البلوشي
فهد العنزي
عبد الرحمن عبد الله		beIN Sports AFC 4
SSC Extra 1 HD
قنوات الكأس 11

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 11

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
توتنهام - تشيلسي23:00 السعودية، 22:00 مصرحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الأسبوع 12

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
خيتافي - قادش23:00 السعودية، 22:00 مصرعادل خلوbeIN Sports HD 3

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الصفا - القيصومة17:30 السعودية، 16:30 مصريوسف السلطانالسعودية الرياضية 2
هجر - الباطن17:30 السعودية، 16:30 مصرمحمد البخيتانالسعودية الرياضية 3
البكيرية - النجمة19:30 السعودية، 18:30 مصرعبد المجيد الحربيالسعودية الرياضية 1

الدوري الإيطالي - الأسبوع 11

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فروسينوني - إمبولي20:30 السعودية، 19:30 مصرغازي العمريAD SPORTS Premium 1
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تورينو - ساسوولو22:45 السعودية، 21:45 مصرخالد الغولAD SPORTS Premium 1
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