جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023، والتي سنعيش فيها أجواء الإثارة والمتعة في الدوريات السعودية خصوصاً، بالإضافة إلى مباريات البطولة الإنجليزية والإسبانية والمصرية أيضاً.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم بدوري روشن السعودي، حيث تُقام مباراة وحيدة تجمع بين الهلال والفتح ضمن مباراتهم المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر، بالإضافة لمباريات الجولة الأسبوع الـ24 من دوري يلو السعودي، والتي تتصدرها مباراة الرياض ضد العربي.

كما سنتابع اليوم الإثنين مباراة واحدة ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، حيث يحل فولهام ضيفاً على برينتفورد، وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباراة أوساسونا ضد سيلتا فيجو ضمن الجولة الـ24 من البطولة.

ونختتم المباريات بالجولة الـ21 من الدوري المصري، حيث يخوض المصري البورسعيدي مباراة هامة ضد طلائع الجيش، بينما يحل غزل المحلة ضيفاً على الداخلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 "6-3-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الفتح19:30 مصر، 20:30 السعوديةSSC

دوري يلو السعودي - الجولة الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرياض - العربي16:00 مصر، 17:00 السعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - الحزم17:25 مصر، 18:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الأخدود - هجر17:45 مصر، 18:45 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برينتفورد - فولهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوساسونا - سيلتا فيجو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 21

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اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الداخلية - غزل المحلة15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 2
المصري البورسعيدي - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1

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