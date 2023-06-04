جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على مباراة وحيدة فقط، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.
ونتابع معاً مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، حيث نشاهد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري ضمن الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى فيها القلعة البيضاء العودة إلى المسار الصحيح عن طريق الانتصارات على أمل حجز مقعداً في دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 "5-6-2023"
الدوري المصري - الجولة 30
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الزمالك - الاتحاد السكندري
|20:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1