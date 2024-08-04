تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 حيث نتابع مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير في الوطن العربي، خاصة لوجود منتخبين عربيين في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي منتخب مصر بمنتخب فرنسا، بينما يواجه المغرب إسبانيا.

كما نتابع لقاء الزمالك وإنبي المؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، والتي نتابعها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 "05-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المغرب - إسبانيا 19:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 جواد بدة فرنسا - مصر 22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 22