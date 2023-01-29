جدول مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023، والتي نشاهد فيها مبارايات ضمن الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، حيث نشاهد فياريال ضد رايو فاييكانو، وأودينيزي ضد هيلاس فيرونا.
كما سنكون على موعد مع مباراة وست هام يونايتد في مواجهة ديربي كاونتي ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لمباراة البنك الأهلي وغزل المحلة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 "30-1-2023"
الدوري الإسباني - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فياريال - رايو فاييكانو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ديربي كاونتي - وست هام يونايتد
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD 1 English
الدوري الإيطالي - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أودينيزي - هيلاس فيرونا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البنك الأهلي - غزل المحلة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport 1