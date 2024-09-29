تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، والتي يخوض فيها النصر مواجهة قوية أمام الريان، بينما يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي.

وفي الدوري الإنجليزي نتابع مباراة بورنموث وساوثهامبتون في الجولة السادسة، كما نتابع لقاء وحيد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي يواجه فيها فياريال فريق لاس بالماس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الإنجليزي ودوري أبطال آسيا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 "30-09-2024"

دوري أبطال آسيا - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق السد - استقلال طهران 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC

SSC Extra 2 HD

الكأس 9 أحمد البلوشي

فهد عريشي

سمير المعيرفي الوصل - الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 2

SSC Extra 1 HD

الكأس 10 عصام الشوالي

فهد العتيبي

سمير اليعقوبي برسبوليس - باختاكور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 3

SSC Extra 3 HD

الكأس 11 عامر الخوذيري

فهد الدريبي

منتصر الأزهري النصر - الريان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC 1

SSC 1 HD

SSC 5 HD

الكأس 9 علي سعيد الكعبي

فارس عوض

محمد حسين

خالد الحدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - ساوثامبتون 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - لاس بالماس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بارما - كالياري 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 -

دوري يلو السعودي - الجولة الخامسة