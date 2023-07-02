جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه مباراة وحيدة في بطولة وحيدة أيضًا، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في إطار ربع نهائي بطولة كأس مصر 2023.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 "3-7-2023"
كأس مصر 2023 - ربع النهائي (دور الـ8)
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البنك الأهلي - بيراميدز
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1