جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث سنتابع مباريات الجولة 34 الختامية، والتي من أهمها أو على الأحرى من أقواها مباراة الأهلي ضد الحزم، حيث تظل باقي المباريات غاية في القوة، خاصة مواجهة الرياض والقيصومة، ومباراة الأخدود ونجران الذي يسعى للأبتعاد عن مراكز الهبوط، وغيرها من الفرق التي تسعى للهروب من الهبوط كا جدة، العروبة، العين والقادسية.

كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي سيراميكا كليوباترا، بينما يحل بيراميدز ضيفاً على الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مباراة النهضة العماني ضد أهلي طرابلس الليبي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 "29-5-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - الأهلي21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - الرياض21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - الخلود21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
العين - الجبلين21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - العربي21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
هجر - أحد21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
جدة - الساحل21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الأخدود - نجران21:00 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد السكندري - بيراميدز19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
الأهلي - سيراميكا كليوباترا21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - تصفيات التأهل 2

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المباراةالموعد
النهضة العماني - أهلي طرابلس الليبي00:00 مصر والسعودية

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