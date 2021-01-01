جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 29 مارس 2021 الودية وكذلك في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات العربية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستمر التوقف الدولي يوم الإثنين 29 مارس 2021، حيث تتواجد مباريات أقل لكن الأكيد أنها ستكون مثيرة، سواءً على الصعيدين الودي أو الرسمي.

رسميًا، وبالتحديد في تصفيات كأس أمم إفريقيا، يلعب منتخب مصر مع جزر القمر، فيما تلتقي الجزائر مع بوتسوانا.

وعلى الصعيد الودي، يخوض منتخب الكويت مباراة استعدادية أمام نظيره اللبناني، كما يلعب منتخب الإمارات مع الهند وأخيرًا العراق مع أوزباكستان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 29 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 مارس"29-3-2021":

تصفيات كأس الأمم الإفريقية - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - جزر القمر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الجزائر - بوتسوانا 20:00 الجزائر، 21:00 مصر beIN Sports HD 4

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة أوزباكستان - العراق 16:00 العراق، 15:00 مصر السومرية الكويت - لبنان 16:45 الكويت ولبنان لم يُعلن بعد الهند - الإمارات 19:15 الإمارات، 18:15 السعودية لم يُعلن

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