جدول مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات يوم الإثنين 28 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 والدوري المصري وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

تتواصل اليوم المباريات المثيرة في البطولات القارية للأندية والمنتخبات، كذلك الدوريات التي لم تنته بعد.

في يورو 2020، يواجه منتخب كرواتيا نظيره الإسباني في دور 16، كما سنكون على موعد مع مواجهة بين سويسرا وفرنسا

مواجهات الدوري المصري حاضرة وأبرزها لقاء الزمالك مع مصر المقاصة بجانب مواجهات في الدوري الجزائري وكذلك العراقي

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو"28-6-2021":

يورو 2020 - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة كرواتيا - إسبانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1,2,3,4 فرنسا - سويسرا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1,2,3,4

الدوري المصري الممتاز - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 2 HD مصر المقاصة - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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