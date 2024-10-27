تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 حيث نتابع دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يلتقي فيها الاتحاد والجندل، كما نتابع لقاء وحيد ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 "28-10-2024"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرياض - الشباب 17:50 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي SSC Extra 1 SD الاتحاد - الجندل 20:30 السعودية ومصر SSC 1 HD عيسى الحربين SSC 1 SD SSC 5 HD حاتم بطيشة الوحدة - القادسية 20:30 السعودية ومصر SSC Extra 2 HD سليمان الشريف SSC Extra 2 SD

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 23:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد بركات

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة