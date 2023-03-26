جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع من جديد اهم المباريات الخاصة بالمنتخبات خاصة بتوقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية بسبب التوقف الدولي، ولكن الإثارة مستمرة خاصة ببطولة أمم أوروبا وتصفيات أفريقيا.

لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنتابع الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يحل منتخب فرنسا ضيفاً على إيرلندا، كما سنتابع مباراة هولندا ضد جبل طارق ضمن نفس المجموعة وهي المجموعة الثانية التي يتصدرها الديوك حتى الأن.

كما سنتابع أكثر من مباراة هامة ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها مباراة النيجر ضد الجزائر، ويمبابوي ضد المغرب ومباراة السودان ضد الجابون.

وكان من المفترض أن نتابع مباراة الأهلي ضد المصري في كأس الرابطة المصرية، ولكن تم إلغاء المباراة واحتساب الفريق البورسعيدي منتصر بثلاثية نظيفة نظراً لإنسحاب نادي القرن من البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مارس 2023 "27-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - إذربيجان 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv النمسا - إستونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv المجر - بلغاريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv هولندا - جبل طارق 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv إيرلندا - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv بولندا - ألبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوب السودان - الكونغو 15:00 مصر، 16:00 السعودية النيجر - الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 زمبابوي - المغرب 18:00 مصر، 19:00 السعودية أنجولا - غانا 18:00 مصر، 19:00 السعودية غينيا بيساو - نيجيريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية السودان - الجابون 22:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4

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