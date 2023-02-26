جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع اليوم سوياً المباريات القليلة التي تسبق ليالي الأبطال في الدوريات الكبرى كمباريات الدوري الإسباني والإيطالي، بالإاضافة إلى الدوريات السعودية والمصرية المنتظرة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023.

ونبدأ بدوري يلو السعودي حيث نتابع ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ23 من البطولة، والتي أبرزها مباراة الحزم الذي يُصارع على الصدارة في مواجهة هجر، كما سنكون على موعد مع الجولة الـ20 من الدوري المصري حيث يلتقي الاتحاد السكندري بطلائع الجيش.

وفي الدوري الإسباني سنكون اليوم على موعد مع مباراة وحيدة تجمع فياريال بخيتافي ضمن الجولة الـ23، بينما يحل سامبدوريا ضيفاً على لاتسيو ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 "27-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - هجر 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - القيصومة 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية العين - نجران 15:10 مصر، 16:10 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - فيورنتينا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App لاتسيو - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة 20